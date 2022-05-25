Медсестра из Сургута вернула себе работу через суд

Сургутской медсестре пришлось пройти несколько судебных инстанций, чтобы вернуть себе работу. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, женщина уволилась из медицинского учреждения по собственному желанию, а потом решила вернуться. В больнице ей отказали, и тогда она обратилась в суд.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Как отмечают в пресс-службе надзорного ведомства, суд не учел, что к увольнению сургутянку подтолкнул конфликт с непосредственным руководителе. «Прошу уволить по собственному желанию из-за конфликта со старшей медицинской сестрой», - было сказано в заявлении. Кроме того, работодатель не разъяснил женщине последствия подачи заявления на увольнения, право и порядок его отзыва.

«Судебная коллегия по гражданским делам суда ХМАО-Югры отменила решение суда первой инстанции. Незаконно уволенный работник восстановлен в прежней должности, в его пользу взысканы утраченный заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда», - резюмировали в пресс-службе региональной прокуратуры.