Плоггинг-забег пройдет в Сургуте: спортсмены соберут мусор на бегу

В Сургуте 28 мая пройдет экологическая акция «ЮграПлоггинг2022». Принять в ней участие смогут все желающие, сообщили в администрации города.

Мероприятие состоится на территории сквера в 23 микрорайоне в районе спортивной школы олимпийского резерва «Кедр». Весь необходимый инвентарь участникам акции выдадут на месте.

«Плоггинг – это забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором мусора, который проводится в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». Участники берут с собой пакеты и собирают во время бега легкие пластиковые отходы или весь мусор подряд», - пояснили в пресс-службе мэрии Сургута.

Уточнить информацию о мероприятии, а также оставить заявку на участие можно по тел.: 95-80-27.

Плоггинг-забегы 28 мая пройдут и в других югорских городах и поселках. Точная информация о местах проведения забега обнародована на сайтах местных организаций и в соцсетях по хештегам - #ЮграПлоггинг2022 #ЧистоПобегать.