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На улицах Ленина, Аэрофлотская и Набережном проспекте в Сургуте заменят пешеходные ограждения

В Сургуте установят около семи километров пешеходных ограждений

На улицах Ленина, Аэрофлотская и Набережном проспекте в Сургуте заменят пешеходные ограждения
Фото: администрация Сургута

В рамках ремонтной кампании в 2022 году в Сургуте на улицах Ленина, Аэрофлотская и Набережном проспекте заменят пешеходные ограждения. Они будут немного отличаться от прошлогодних, сообщил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков.

«Улицы до конца еще не определены. Но основные уже известны – это Ленина, Аэрофлотская, Набережный проспект и еще несколько других. Также будем ремонтировать старые по возможности», – подчеркнул руководитель отдела.

Напоминаем, на установку около семи километров пешеходных ограждений выделили порядка 20 миллионов рублей.


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Сегодня в 19:10, просмотров: 87, комментариев: 0

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