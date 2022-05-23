Сургутские медики спасли жизнь горожанке, пережившей клиническую смерть

В Сургуте бригада скорой медицинской помощи вывела из состояния клинической смерти пациентку с инфарктом миокарда. Как сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения, случай произошел 18 мая. На пульт фельдшера по приему вызовов поступил звонок от девушки - она сообщила, что ее мать потеряла сознание.

Медики прибыли на место в течение 9 минут. Пациентка находилась без сознания. Пульсация на сонных артериях отсутствовала с обеих сторон. Сердцебиение и дыхание также отсутствовали. Бригада выполнила комплекс сердечно-легочной реанимации в расширенном формате. После этого женщину эвакуировали в отделение скорой медицинской помощи Сургутской окружной клинической больницы.

«Выяснилось, что причиной клинической смерти пациентки стал острый инфаркт миокарда. Пациентка экстренно перевезена в Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», где она продолжает получать специализированную медицинскую помощь», - сообщили в пресс-службе депздрава.