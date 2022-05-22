19-летний наркодилер ответит в сургутском суде

19-летний астраханец может сесть в тюрьму за торговлю наркотиками в Сургуте. По версии следствия, молодой человек вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, получил от соучастника 26 грамм запрещенки. Товар злоумышленник хранил при себе для дальнейшего сбыта.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения. За совершенные преступления обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет», – сообщили в прокуратуре Югры.