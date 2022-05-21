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​И снова ветер: сургутян ждет теплое, но «неблагоприятное» воскресенье

В воскресенье, 22 мая, в Сургуте будет ветрено

​И снова ветер: сургутян ждет теплое, но «неблагоприятное» воскресенье
Фото: ugra-tv.ru

Ветер поднимается и усиливается: в воскресенье, 22 мая, в Сургуте ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, сообщает городское метеобюро.

В связи с этим управление по делам ГО и ЧС напоминает:

1. Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

2. Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.

3. Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

4. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

5. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

6. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

7. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

8. Будьте внимательней и осторожней на дороге.

Впрочем, при ветре в городе будет тепло: «Яндекс.Погода» обещает +22 и прояснения.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 291, комментариев: 0

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