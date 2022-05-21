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​Юлия Меньшова удивилась кухням сургутян

Актриса Юлия Меньшова недоумевает: почему сургутяне используют электроплиты?

​Юлия Меньшова удивилась кухням сургутян
Фото: Ю.Меньшова

Российская актриса Юлия Меньшова, посетившая Сургут с гастролями, заметила интересную особенность: сургутяне используют на кухнях электроплиты. Это очень удивило и озадачило артистку.

«Оказавшись в городе Сургуте, и поговорив с местными жителями, почти тотально работающими на самую важную для страны нефтегазовую отрасль, с потрясением обнаружила, что 95 процентов жилого фонда этого города имеет в домах электрические плиты, а все дачные хозяйства топятся исключительно дровами… — написала она в своем телеграм-канале. — Неподалеку от города тянутся гигантские газопроводы, снабжающие нашим газом всех-всех-всех… Но не Сургут. Как так???»

Меньшова делает вывод, что в таком случае следует снабдить жителей страны газом, «коли у нас теперь мировой передел рынков».

Впрочем, очень скоро актрисе объяснили, что ставить газовые плиты в Сургуте попросту нерентабельно: на утепление и обслуживание газовых труб в условиях Сургута будет тратиться столько средств, что газ для местных домохозяек будет золотым. «Тот случай, когда причина звучит убедительно и аргументировано, а все равно обидно», — резюмировала Юлия Меньшова.

Заметим, что в Сургут артистка приезжала со спектаклем «Любовь и прочее вранье»: прием ей был оказан самый теплый, что компенсировало майскую сургутскую непогоду.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 333, комментариев: 0

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