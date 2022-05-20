Представители Молодежной палаты Сургута будут активнее вести свои личные страницы в соцсетях

Заместитель председателя Молодежной палаты при Думе Сургута Владислав Брылеев призвал своих коллег стать более активными в соцсетях. По его словам, это в первую очередь отражает включенность парламентариев в жизнь города и «заполнять информационный вакуум» для молодых людей.

«Нам действительно сейчас необходимо активизироваться в социальных сетях. Многие до вступления в палату относились к этому как к личной странице, теперь мы должны понимать, что это метод трансляции нашей работы. Все, что мы делаем, необходимо фиксировать. Показывать, что можно вот так и нужно вместе это делать», – резюмировал Бралеев.

Зампредседателя также подчеркнул, что его коллегам необходимо вести телеграм-каналы и страницы во «ВКонтакте» доступным языком и поскорее оформить свои личные страницы.