В Думе Сургута прошло второе заседание Молодежной палаты

Члены Молодежной палаты при Думе Сургута распределились по комитетам. Об этом стало известно в ходе второго заседания 18 мая. Таким образом, сформированы следующие комитеты:

Комитет по социальной политике.

В него вошли Юлия Клочкова, Данил Кравчук, Дмитрий Кузнецов, Денис Негру. Председателем стал Владислав Брылеев, а его заместителями избраны Иван Барсов и Екатерина Бежан.

Комитет по законодательству, нормотворчеству и национальным вопросам:

За эту сферу будут отвечать Виктория Джабарова и Анар Нематов. Главным в комитете выбрали Александра Ашарина. Его заместители – Анатолий Кураев и Дмитрий Северчуков.

Комитет по экономической политике и развитию города:

В его составе следующие представители палаты – Ксения Малышевская, Олег Тарасов, Павел Юрков, Сергей Захаров. Председателем выбран Армен Кочарян, а его заместителями стали Вадим Харабарь и Анастасия Обухова.

Комитет по вопросам природопользования, экологии и охране окружающей среды:

Разбирать проблемы в этой сфере будут Владислав Сорокин, Юрий Харбака, Никита Никешин. Во главе встала Владислава Домахина. Замещать ее будут Фаррух Рузиматов и Темирулан Юсупов.

В комиссию по делам несовершеннолетних единогласно делегировали Анатолия Кураева и Александра Ашарина.

В заседании принимал участие председатель Думы Сургута Максим Слепов. Он поздравил членов Молодежной палаты с тем, что они все уже официально стали помощниками депутатов.

«Вы прошли серьезное горнило, чтобы попасть в Молодежную палату. Фактически, вы являетесь политическим кадровым резервом для Сургута, региона и страны. И, выполняя функции помощника депутата, вы будете нарабатывать необходимые навыки и компетенции, чтобы понимать, как происходит считывание запросов населения, прямой контакт с избирателями. Если вы решите продолжить политическую карьеру, то этот опыт будет для вас важным с точки зрения личностного роста и пополнения портфолио», – подчеркнул Слепов.