Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Не забудьте взять с собой маску!

Ночь музеев — международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие музеи открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. В этом году она стартует 21 мая. Сургут не стал исключением.

Парк «Россия – моя история. Югра»

Место проведения: Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя История. Югра», ул. Мелик-Карамова, 4/4. Время: 18:00.

В этом году посетителей ждет аллея мастеров, дефиле народных костюмов, концерт группы «Р-Эволюция», уникальная экскурсия в закулисье экспозиции, караоке с участниками ансамбля народной музыки «Скоморохи», общение с канис-терапевтом. Проявить свое творчество можно на мастер-классах: «Правополушарное рисование», «Сухое валяние», «Аквагрим» и другие. В холле парка пройдет dance battle для всех желающих. Насыщенная программа будет проходить на всех площадках Парка. Работа фотостудии и сладкие угощения станут отличным дополнением. В течение всей ночи офлайн и онлайн в группе Парка ВКонтакте будут проводится розыгрыши.

Только на одну ночь все выставки, как постоянные - "Рюриковичи", "Романовы", "От Великих потрясений к Великой Победе, так и временные - «Путь к звездам» и "НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости" будут открыты в течение всего мероприятия и доступны к посещению.

Стоимость входного билета – 300 рублей. В цену входит бесплатное посещение всех выставок, концерта, дефиле, караоке, настольные и ретро-игры, dance battle. К оплате доступна Пушкинская карта.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 58-90-90 (касса) или 58-90-92 (отдел маркетинга и внешних связей), по почте rmi-surgut2@yandex.ru или в группе ВКонтакте. 6+

Культурный центр «Порт»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 19:00.

В программе вечера: музыкальные выступления, знакомство с выставкой, воркшоп, потрясающая атмосфера креативного и современного искусства. За музыкальную составляющую вечера отвечают два молодых музыкальных коллектива – панк-рок-группа «Оголенный провод» и панк-рок-группа «Космопорт17». Также вас ждет новая интерактивная выставка «Темная сторона», в основе которой свет, тень и, на первый взгляд, частично невидимые картины.

В течение всего вечера будет работать локация с воркшопом по созданию открыток с помощью флуоресцентной краски по мотивам выставки. Некоторые мероприятия состоятся в галерее «Стерх».

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Сургутский краеведческий музей

Место проведения: все культурные подразделения музея. Время: 18:00.

Вас ждут интерактивные экскурсии, открытие новых выставок, интеллектуальные викторины, квесты, мастер-классы, конкурсы и выступления приглашенных артистов.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: дети до 18 лет – 150 рублей, взрослые – 230 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Галерея «Стерх»

Место проведения: галерея «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

Вокальный ансамбль Павла Шаромова с 19 по 23 мая отправляется на гастроли в Сургут. Поводом к поездке является давняя дружба с сибирским композитором Сергеем Зятьковым, который сотрудничает с ведущими ансамблями современной музыки в России, развивает новую композиторскую музыку в Сургуте с музыкантами города.

Будут исполнены русские и шотландские песни венского классика. Прозвучат и песни, специально аранжированные для ансамбля Павла Шаромова – песни Высоцкого, Джо Коккера, русские романсы, новые джазовые обработки русских народных песен…

Телефон для справок: 8 (3462) 350-978. Цена билета: 300 рублей. 0+

Сургутский художественный музей

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 16:00.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: дети до 18 лет – 200 рублей, взрослые – 250 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+