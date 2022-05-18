Транспортная прокуратура запретила летать сургутянину, пока тот не получит документы

В Сургуте вычислили местного жителя, который летал на легкомоторном воздушном судне без судовой и полетной документации. Нарушение выявлено в ходе рейда на одной из посадочных площадок города.

«Транспортным прокурором в отношении пилота возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов). Управлением государственного авиационного надзора он привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, прокурором в Сургутский городской суд направлено исковое заявление о запрете эксплуатации воздушного судна до получения судовой и полетной документации, которое находится на рассмотрении», – пояснили в уральской транспортной прокуратуре.