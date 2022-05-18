Заключенные сургутской тюрьмы отработают шестимиллионный контракт по деревообработке

В сургутской исправительной колонии №11 заключенные приступили к отработке контракта на шесть миллионов по распиловке деревьев хвойных пород. Всего необходимо обработать 1200 кубических метров – этим займется группа из 33 осужденных.

«Благодаря передовым техническим возможностям, установленных в цехе деревообработки ИК-11 ленточнопильных станков, распиловка круглого леса не требует много времени и позволяет минимизировать процент отходов производства. Имеющееся у привлеченных к работе осужденных образование позволяет производить качественную продукцию, отвечающую требованиям государственных стандартов», – сказала начальник отделения трудовой адаптации осужденных УФСИН Надежда Скворцова.

Отмечается, что в ближайшее время в исправительном учреждении планируют заключить еще несколько контрактов по работе с древесиной. Это позволит повысить трудовую занятость осужденных, в первую очередь, имеющих исковые требования, и улучшить экономические показатели производственной деятельности колонии в целом.