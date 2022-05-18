София Олареско вместе с родителями и педагогами встретилась с главой Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов встретился с юной певицей Софией Олареско. Напомним, что ранее она заняла второе место в шоу «Голос.Дети». Вместе с девочкой также были приглашены ее родители, а также педагоги по вокалу – Елена Серафимова и Елена Пушкарь, обучающие детей в ЦКИД «Камертон».

«По итогам зрительских симпатий девочка набрала чуть более 30 процентов голосов. Несмотря на позднее время, в ночь прямого эфира за нее активно голосовали жители Сургута, Югры и даже других регионов России. Уверен, что это не последняя победа Софии и другие, не менее громкие успехи еще впереди», – написал мэр у себя в соцсетях.

Финалистка проекта, в свою очередь, поблагодарила всех за поддержку. Кроме того, она была рада представлять родной город на конкурсе.