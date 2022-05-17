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В Сургуте 13-летний ребенок переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса «Лады»

В Сургуте в очередной раз сбили несовершеннолетнего пешехода

В Сургуте 13-летний ребенок переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса «Лады»
Фото: pixabay.com

Накануне в Сургуте произошло очередное ДТП с ребенком. По предварительным данным, 13-летний мальчик переходил дорогу в неустановленном месте.

«В 12:00 на улице Мелик-Карамова в городе Сургут, 27-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход,13-летний мальчик, получил травмы», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 16 мая зарегистрировали три ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе и один несовершеннолетний пешеход.

Напоминаем, ранее в Сургуте трехлетний ребенок выбежал на проезжую часть и попал под колеса легковушки.


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Сегодня в 09:55, просмотров: 138, комментариев: 0

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