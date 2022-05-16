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В Сургуте ищут хозяина для кота-путешественника

Кот проехал 700 километров под днищем автомобиля из Нового Уренгоя до Сургута

В Сургуте ищут хозяина для кота-путешественника
https://vk.com/nurengoy

Из Нового Уренгоя в Сургут под днищем автомобиля проехал котенок. Он путешествовал «зайцем» порядка 700 километров, рассказали в группе во «ВКонтакте» «ГОРОРО | Новый Уренгой».

«Наверняка кот домашний. И возможно его ищут и переживают, обчесывая все окраины города, теряя волосы на голове... Теория шести рукопожатий творит чудеса, давайте поможем вернуть ребенка домой», – рассказала в соцсетях Уля Мишелина.

Сейчас кот находится в автосалоне и ищет дом или передержку. Узнать подробности, как помочь маленькому путешественнику, можно в группе.


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Сегодня в 15:27, просмотров: 167, комментариев: 0

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