В детской поликлинике №4 Сургута завершили ремонтные работы

В Сургуте завершен ремонт в детской поликлинике №4, расположенной по адресу Губкина, 1/1. Работы начались в ноябре прошлого года. Теперь в медучреждении перекрыта кровля, реставрированы кабинеты на четвертом этаже, на крыше установили многоуровневые снегодержатели, смонтировали новую систему вентиляции, а также провели ремонт в пунктах приема, которые простаивали из-за протечки потолка во время дождей и таяния снега.

«Теперь в отремонтированных кабинетах вновь будет вестись прием маленьких пациентов, и это очень важно в условиях постоянно увеличивающейся численности прикрепленного детского населения», – подчеркнули в департаменте здравоохранения Югры.