Власти Сургута ежедневно наблюдают за динамикой цен на продукты питания

Некоторые производители пищевой отрасли в Сургуте подняли цены на 20 процентов, рассказал в интервью siapress.ru заместитель главы Артём Кириленко. Еще часть предпринимателей только планирует увеличить стоимость на 10-15 процентов пропорционально увеличению стоимости закупаемого сырья и расходов на создание изделий.

«Мы продолжаем наблюдать за 68 продуктами питания, причем в ежедневном режиме. Передаем эти данные в округ. Если рост больше пяти процентов, то данные могут быть переданы в прокуратуру и ФАС для того, чтобы они с поставщиками отработали, насколько объективно повышаются цены», – подчеркнул замглавы. Также он отметил, что ранее поставщики повышали цены от возникшей неопределенности экономической ситуации.

Более подробно о том, как местные производители пищевой отрасли справляются в этот непростой период – в материале siapress.ru.