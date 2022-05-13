332 млн рублей направит Сургутский район на модернизацию объектов ЖКХ в 2022 году

Сургутский район направит на модернизацию объектов ЖКХ в 2022 году 332 млн рублей. Информация об этом была озвучена на совещании, посвященном предстоящему отопительному сезону.

67 млн рублей из указанной суммы направят на подготовку к отопительному сезону. Работы по графику должны начаться с 1 июня. Всего в этом сезоне планируется отремонтировать 10 км ветхих инженерных сетей. В числе работ - замена сетей в Белом Яру, Угуте, Барсово, Нижнесортымском, Федоровском и Лянторе. Также запланирован капремонт центрального теплового пункта в Белом Яру и двух котлов котельной в Русскинской.

Еще 256 млн пойдут на модернизацию коммунальной инфраструктуры. На стадии завершения сейчас находятся котельные в Лямина и Сытомино, которые переводят с нефти на газ.

«Газовое топливо - это дешевле, экономичнее, экологичнее и надежнее, - ранее отмечал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. - Один из огромных плюсов замены оборудования — снижение выброса вредных веществ. Мы должны сегодня заботиться об окружающей среде, чтобы завтра жить в безопасности».

Кроме того, в этом году планируется разработать проектно-сметную документацию на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. В частности, на новые котельные в Белом Яру, Барсово и Угуте.

В ходе совещания коммунальщики также оценили прошедший отопительный сезон. «В целом, отопительный период прошел хорошо, хорошую 4-ку можно поставить, аварийных ситуаций не было», — отметила начальник отдела оперативного управления объектами коммунального комплекса Галина Авличева.

Больше всего нареканий от жителей было к работе МУП «ЖКХ «Солнечный». И.о. главы с.п. Солнечный Раиса Игнатенко объяснила это тем, что МУП обслуживает аварийные дома, подлежащие сносу. «Постараемся отрабатывать жалобы, будем сейчас выходить на каждую квартиру и отрабатывать», - добавила она.

«Не получается самим, отдайте на подряд обслуживание этих домов, проведите конкурс, аукционы по отбору управляющих компаний, если нет сил и средств содержать самим. Понятно, что ветхий жилой фонд, но и такого переселения не было, как на Солнечном ни в одном поселении за последние 5 лет. Мы из 3 тысяч квартир – 800, то есть 25%, купили на Солнечном», - резюмировал Андрей Трубецкой.

Коммунальщикам и главам поселений поручили провести работу над ошибками. В ближайшее время они приступят к подготовке к новому отопительному сезону.