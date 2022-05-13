Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Не забудьте взять с собой маску!

14 мая

Концерт волгоградского барда Бранимира

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

14 мая в Невесомости с сольным концертом выступит Бранимир – известный фолк-рок-бард из Волгограда, странствующий десперадо с гитарой, сингер-сонграйтер. Один из самых ярких представителей российского андеграунда. Его считают основателем жанров «сталинградский дарк-фолк», «гностический шансон» и «антиреггей». Сравнивают с Томом Уэйтсом, Куртом Кобейном, СашБашем.

Бранимира отличает мощная подача, сильная живая энергетика, хорошая брутальная поэзия и беспощадное отношение к придуманной людьми розовой реальности. Его концерты напоминают магические действа, мессы, тренинги по пересмотру взглядов на окружающий мир – неповторимая особая атмосфера. Зарисовки из жизни маргинальных элементов сменяются бодрыми казачьими песнями. А серьезные песни соседствует с легким непринужденным стенд-апом и абсурдными саркастическими телегами.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 800, на входе – 1000. 18+

Спектакль «Легенда о Гамлете»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Сильные шекспировские строки рядом с ярким пластическим действием; атмосфера елизаветинской эпохи и сложность современного бытия; минимум декораций и необычный занавес, который сам становится действующим лицом.

Это искренний и глубокий разговор со зрителем, без нравоучений и пафоса, но эмоциональный и открытый. И каждый сам, вслед за Гамлетом, делает выбор...

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

Хореографическая история Образцового художественного коллектива ансамбля танца «Калына»

Место проведения: Театр СурГУ, проспект Ленина, 1. Время: 19:00.

Удивительно, но среди бескрайней снежной тайги, холода и ветра, народы Севера сумели развить собственную самобытную культуру, насыщенную поэтической образностью, символами, верованиями, нашедшими свое воплощение в песнях и танцах!

Облаченные в стилизованные костюмы, орнамент которых, словно художественная летопись, на протяжении столетий хранит уникальную историю народа, участники ансамбля танца «Калына» покажут вам, как жили, о чём размышляли, что чувствовали и как танцевали коренные народы Севера – ханты, алеуты, коряки и другие, используя только язык тела!

Также зритель сможет насладиться искусством русского, мордовского, кавказского, казачьего, молдавского танца и других народов мира!

Телефон для справок: 8 (3462) 24-37-21. Цена билета: 300 рублей. 0+

15 мая

Моноспектакль «Дом у дороги»

Место проведения: зал ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 16:00/18:00.

С гастрольным моноспектаклем вас познакомит Ольга Пронина – актриса театра и кино, лауреат международного театрального конкурса «Золотой Витязь» за актерскую работу в моноспектакле «Дом у дороги». «Почетный Гражданин Земли ХХI век» (присвоено ЮНЕСКО и всемирно-философским форумом за спектакль «Дом у дороги» и просветительскую деятельность).

Режиссер, лауреат Государственной Премии РФ, Заслуженный деятель искусств России – Михаил Поляков.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Мастер-класс «Друзья бывают разные»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/14:00.

Сургутский художественный музей продолжает серию мастер-классов. В эту субботу горожане могут нарисовать картину гуашью.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 6+

Моноспектакль «Чернобыльская молитва»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 16:00.

Моноспектакль Анны Махриной по одноименной документальной повести Светланы Алексиевич.

Пронзительная, шокирующая история о чернобыльской катастрофе производит оглушительное впечатление – может быть, еще и потому, что так просто, так спокойно, так ясно рассказана… Рассказана вдовой пожарного, тушившего 4-ый атомный энергоблок ночью 26 апреля 1986 года.

Светлана Алексиевич закончила и опубликовала книгу «Чернобыльская молитва» (хроника будущего) в 1997 году. Эта книга не о Чернобыле, как пишет сама автор, а о мире после Чернобыля. Как человек живет, обживает новую реальность, которая произошла, существует, но еще не осознана и не понятая. Люди, пережившие Чернобыль, люди, живущие после Чернобыля, добывают новое знание. Знание для всего человечества. Не случаен в этом смысле подзаголовок книги – хроника будущего. В 2015 году Светлана Алексиевич стала Лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Режиссер-постановщик – Линас Мариюс Зайкаускас (Литва).

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+