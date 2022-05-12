Платные парковки Сургута заполнены на 20 процентов

Власти Сургута планируют огораживать забором газоны, которые водители используют в качестве парковки. Об этом рассказали на заседании штаба по городскому хозяйству.

«Думаю, создадим все условия, и, если потребуется будем ограждать газоны. И если это газон или тротуар, то мы создадим такие условия, чтоб это были именно газон и тротуар», – подчеркнул глава Сургута Андрей Филатов.

Кроме того, на заседании отметили, что платные автостоянки в городе заполнены лишь на 20 процентов.

Напоминаем, о том, как сообщить о нарушениях парковки во дворах ответили в материале siapress.ru.