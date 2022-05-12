7 раз в неделю начали летать самолеты Utair из Сургута в Новосибирск

Авиакомпания Utair сделала рейс из Сургута в Новосибирск ежедневным. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Utair увеличил количество рейсов по маршруту Сургут - Новосибирск до семи раз в неделю», - говорится в сообщении.

Стоимость билетов составляет от 4,5 тыс. рублей. «Прямой рейс между Сургутом и Новосибирском важен для их жителей. На автомобиле путь из одного города в другой займет около суток, на самолете — чуть более 2 часов. Для удобства пассажиров полеты сделали ежедневными», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.