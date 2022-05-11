Парки Сургута начали обрабатывать от клещей

В Сургуте начали обрабатывать места общего пользования от клещей. Всего планируется защитить от паукообразных 303 объекта – это порядка 400 гектаров. Спустя три дня специалист санэпидемстанции выезжает на место и дает заключение об эффективности обработки.

«Как только позволили погодные условия, мы сразу начали акарицидную обработку. Специалисты выезжают на объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, в парки и скверы, на кладбище. Обработку территории у домов могут организовать сами собственники через управляющую компанию», – прокомментировала заместитель директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирины Николаенко.

Отмечается, что вещества, используемые при обработках, не опасны для теплокровных животных и человека. При этом специалисты используют различные препараты, чтобы у клещей не появилось привыкания.

Напомним, что Югре уже появились пострадавшие от укуса паукообразных – всего 31 человек обратился за помощью. Поэтому жителям округа рекомендуют дополнительно использовать репелленты и проверять открытые участки тела после прогулок в зеленых зонах.