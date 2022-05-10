В ДТП в Сургуте пострадал мотоциклист

Пострадал мотоциклист: таковы итоги ДТП, случившегося накануне в Сургуте на проспекте Мира. Как передает СТВ, предполагается, что водитель авто, сбивший байкера, был пьян.

Вечером три мотоциклиста ехали по проспекту: по их словам, иномарка, которая шла за ними, вела себя как-то странно, виляя по проезжей части. В какой-то момент машина догнала одного из байкеров, задела его мотоцикл, в результате чего он упал на капот и так проехал несколько метров.

Пострадавшего отправили в травматологию, а в обстоятельствах инцидента разбираются полицейские.