Ветеранам Сургутского района подарили бесплатный проезд в общественном транспорте

В Сургутском районе ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, инвалиды и участники ВОВ, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей будут ездить на автобусах бесплатно до конца года, сообщает admsr.ru. К таком решению администрации муниципалитета удалось прийти благодаря заключенному соглашению департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи с транспортными кампаниями.

«Речь идет о муниципальных маршрутах: Белый Яр – Барсово – Солнечный и обратно, а также Федоровский – Тром-Аган - Ульт-Ягун и обратно. Воспользоваться льготой смогут около 130 человек», — комментируют на Энгельса, 10. Количество льготных поездок не ограничено.

Напомним, что в Сургутском районе с ветеранов также сняты обязательства по плате за коммунальные услуги: такое решение действует уже несколько лет. «Мы освобождаем ветеранов Великой Отечественной войны от коммунальных платежей - за ЖКУ, вывоз ТКО и капремонт. Это самое малое, что мы можем сделать для поколения героев, которые, не щадя своих жизней, спасали наше будущее и отвоевали нашу страну», – считает глава Сургутского района Андрей Трубецкой.