Специалисты в течение дня восстановят работу сургутских светофоров

В Сургуте сильный ветер повредил некоторые светофоры. Информация об этом поступила от администрации города. Перечень представлен ниже:
1) Киртбая-Рябиновая, пешеходный;
2) Быстринская, магазин Магнит, пешеходный;
3) Каролинского, школа, пешеходный;
4) Никольская, пожарная часть, СО в полном объеме (транспортный+пешеходный);
5) Комсомольский, поликлиника, пешеходный;
6) Нефтеюганское шоссе-Островского, СО в полном объеме (транспортный+пешеходный);
7) Бахилова-Ленина, СО в полном объеме (транспортный+пешеходный);
8) Югорский тракт-Энгельса, СО в полном объеме (транспортный+пешеходный);
9) Энгельса, администрация, пешеходный.
Отмечается, что бригады специалистов занимаются восстановлением работоспособности объектов. В течение дня проблема будет решена.