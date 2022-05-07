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Четверо сургутян пропагандировали экстремистскую идеологию АУЕ

Четырех жителей Сургута задержали за организацию преступной ячейки

Четверо сургутян пропагандировали экстремистскую идеологию АУЕ
Фото: СКР Югры

Четверо сургутян подозреваются в участии в экстремисткой организации АУЕ (запрещено в России, признано экстремистским). Так, по версии следствия, горожане с ноября 2020 года по 25 апреля 2022 года вовлекали новых людей в преступную ячейку, собирали деньги на свою деятельность, распространяли материалы экстремистского характера и предлагали разрешить конфликты силой посторонним лицам.

«Противоправные действия выявлены РУ ФСБ России по Тюменской области совместно с сотрудниками по борьбе с организованной преступностью УМВД России по ХМАО-Югре и УФСИН России по ХМАО-Югре. Подозреваемые заключены под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – прокомментировали в СКР Югры.


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Сегодня в 11:54, просмотров: 198, комментариев: 0

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