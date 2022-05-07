Из-за непогоды сургутские школьники остались дома

Из-за непогоды школьники Сургута будут учиться дома. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов у себя в соцсетях, отметив, что коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы – подрядные организации чистят улицы от снега, проходит обработка песчано-гравийной смесью.

«Обращаюсь к жителям Сургута с просьбой без лишней надобности не передвигаться по городу на автомобилях, воздержаться на время непогоды от поездок общественным транспортом и даже от передвижений пешком. Непогода через день отступит, нам важно беречь себя и своих близких», – добавил мэр.

Отметим, что буря продлится вплоть до 8 мая.