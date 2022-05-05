Сургутян приглашают на ярмарку, приуроченную к 9 мая

В Сургуте 9 мая пройдет ярмарка, посвященная празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в пресс-службе администрации города, 30 сургутских предприятий представят на ярмарке широкий ассортимент хлебобулочных, кондитерских, мясных изделий, фермерских продуктов и сувенирной продукции ручной работы.

«Вкусный шашлык, ароматный свежесваренный кофе и сладкие угощения станут идеальным дополнением праздничного дня», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ярмарка пройдет 9 мая с 10:00 до 18:00 на площади Советов, рядом с Сургутской филармонией.