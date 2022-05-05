Ранее судимую жительницу Сургута обвиняют в убийстве

Ранее судимую сургутянку обвиняют в убийстве. По версии следствия, 10 октября 2021 года женщина поссорилась со своей собутыльницей. В ходе конфликта злоумышленница семь раз ударила потерпевшую руками по голове, а потом порезала ее шею ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, о чем обвиняемая сообщила соседям.

«Обвиняемая, ранее судимая за угрозу убийством и покушение на убийство человека, заключена под стражу. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – подчеркнули в СК Югры.