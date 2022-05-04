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В Сургуте пройдет «победная» эстафета

Эстафета, посвященная Дню Победы, пройдет в Сургуте 8 мая

В Сургуте пройдет «победная» эстафета
pixabay.com

В Сургуте 8 мая пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. Для участия в ней приглашаются все желающие, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Маршрут эстафеты пройдет по центральным улицам города в 10 этапов: старт – Энгельса, 7, Республики, Дзержинского, Ленина, Университетская, финиш – улица Энгельса», - говорится в сообщении.

Эстафета начнется в 12:00. Заявки на участие принимаются 4 мая с 17.00 до 18.00 часов по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а.


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04 мая в 16:56, просмотров: 341, комментариев: 0

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