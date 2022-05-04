9 мая в городах и поселках Югры ограничат движение транспорта

В югорских городах и поселках 9 мая ограничат движение автотранспорта, сообщили в окружной Госавтоинспекции. Водителей просят заранее планировать маршруты объезда, не парковаться вблизи проезжей части и не оставлять автомобили на улицах, где будут проходить праздничные мероприятия.

Рассказываем, где и в какие часы будет перекрыто движение в Сургуте и Сургутском районе. Информацию об ограничениях в других муниципалитетах можно найти в официальной группе Госавтоинспекции ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

Сургут:

09:00-22:00 – по ул. Гагарина – ул. Республики – ул. Энгельса – ул. Университетская;

08:00-18:00 – в районе проезда Советов;

09:00-14:00 – по ул. Университетская – ул. Энергетиков – ул. Гагарина – Мемориал Славы;

14:00-15:30 – Югорский тракт – ул. Энергетиков – ул. Гагарина – Мемориал Славы;

17:00-22:00 – Югорский тракт.

Сургутский район:

с.п. Солнечный

11:00-13:00 – по ул. Спортивная – ул. Космонавтов – ул. Сибирская – ул. Строителей;

13:00-14:00 – по ул. Строителей – ул. Сибирская – ул. Зои Космодемьянской;

11:00-18:00 – по ул. Строителей;

с.п. Ульт-Ягун

10:00-11:30 – по ул. 35 лет Победы;

11:00-11:30 – по ул. Школьная;

11:00-12:00 – по ул. Зеленая;

г.п. Барсово

10:30-12:00 – по ул. Кубанская, переулок Школьный, ул. Апрельская и ул. Центральная;

г. Лянтор

10:00-15:00 – по ул. Виктора Кигнисеппа, ул. Назаргалиева, проспект Победы;

с.п. Нижнесортымский

07:00-12:00 – по ул. Нефтяников, ул. Энтузиастов, ул. Северная и ул. Хусаинова;

г.п. Федоровский

09:00-15:00 – по ул. Ленина, ул. Пионерная, ул. Строителей и ул. Ломоносова;

с.п. Тундрино

12:00-13:00 – по ул. Советская, ул. 60 лет Октября и ул. Королькова;

с.п. Русскинская

10:00-11:00 – по ул. Новоселов, ул. Просвещения, ул. Геологов, ул. Набережная, ул. Ветеранов и ул. Северная;

г.п. Белый Яр

09:00-14:30 – по ул. Кушникова, ул. Есенина, ул. Горького, ул. Толстого и ул. Лесная.