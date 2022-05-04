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В Сургуте пройдет образовательный семинар для родителей паллиативных детей

Семинар на тему «Особенности психологического сопровождения паллиативных детей и их семей» пройдет в Сургуте 14 и 15 мая

В Сургуте пройдет образовательный семинар для родителей паллиативных детей
Фото: https://lepestokugra.com

В Сургуте 14 и 15 мая пройдет семинар на тему «Особенности психологического сопровождения паллиативных детей и их семей». Мероприятие организовано региональной общественной организации помощи инвалидам «Седьмой лепесток» в рамках реализации проекта «Школа паллиативной помощи».

Специалистам и родителям расскажут о целях и особенностях психологического сопровождения паллиативных детей, а также ответят на интересующие вопросы. Подробнее ознакомиться с программой семинара и зарегистрироваться можно на сайте.

Уточнить информацию по мероприятию можно по телефону: +7 (912) 515-32-82.


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Сегодня в 11:58, просмотров: 203, комментариев: 0

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