237 тысяч сургутян прошли вакцинацию против коронавируса

100% сургутян поставили первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Таким образом, говорится в сообщении, план по вакцинации населения в Сургуте выполнен. «Сегодня, 3 мая, полностью завершилась вакцинация жителей первым компонентом. Привито 237 052 человека. По второму компоненту показатель на данный момент составляет 95%», - уточнили в пресс-службе.

Заболеваемость коронавирусом в ХМАО серьезно сократилась за последний месяц. За минувшие сутки в округе зарегистрировали 35 новых заболевших ковидом, из них 10 – в Сургуте.