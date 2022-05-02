Сургутские депутаты хотят вернуть первомайские демонстрации

Пройтись колонной по проспекту Ленина под музыку с шариками и флагами — такую утраченную традицию хотят вернуть сургутские депутаты. Напомним, что первомайские демонстрации в Сургуте перестали проводить в связи с распространением коронавируса, теперь же, когда COVID потихоньку уходит, о возвращении шествия на праздник весны и труда заговорили сразу несколько общественников и парламентариев.

Так, сургутянин Эдуард Иваницкий на своей странице «ВКонтакте» рассказал, как постепенно демонстрации в последние годы проведения лишались своего лоска: «Помню, что в Сургуте предприятия каждый год соревновались, у кого круче будет оформлена колонна. Мне запомнились машины ГРЭСа и УТТ сургутнефтегазовские. Потом кто-то решил, что красиво оформленные машины — это лишнее, и пусть просто колонны людей. А недавно убрали и это. Теперь мы все на дачах и у своих телевизоров».

Общественник заявил: «Почему бы не вернуть эту удивительную традицию первомайского шествия, которого, кстати, не было больше нигде в мире?» — и на его пост откликнулись сразу несколько экс-коллег по думе Сургута. Так, Эмилия Трапезникова ответила: «На следующий год планируем возобновить. Первомайская демонстрация — это своего рода визитная карточка Сургута». А Сергей Васин коротко сообщил: «Вернем!»

При этом часть горожан уверена: в это действо не стоит возвращать идеологическую составляющую, как это было ранее. «В конкуренции по яркости оформления колонны есть доля карнавальности, что само по себе гуд: хорошего карнавала населению явно не хватает, особенно в последние годы», — заметил сургутянин Сергей Нестеров.

О том, какие шаги будут сделаны для того, чтобы вернуть праздничные колонны на первомайские демонстрации в Сургуте, мы узнаем чуть позже.