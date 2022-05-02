16+
Логотип Сиапресс
USD  71,0237   EUR  74,5589  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Снег не хочет уходить из Сургута

Сегодня в Сургуте тепло, но снежно

​Снег не хочет уходить из Сургута
Фото: pixabay.com

Начало мая в Сургуте — снежное: как обещают погодные информеры, сегодня и завтра в городе выпадут осадки, однако благодаря плюсовой температуре на земле они не задержатся. Так, сегодня обильные снегопады будет подогревать солнце — днем ожидается до +8 градусов. Завтра предстоит небольшое похолодание до +5, после чего основательно потеплеет.

Впрочем, «Яндекс.Погода» предупреждает: теплую одежду далеко не убирайте, поскольку к пятнице столбики термометров опустятся до нуля, чтобы потом снова медленно, но верно подниматься.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 09:39, просмотров: 118, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Ледоход в Сургуте начнется со дня на день 1059
  2. Нижневартовск лидирует в Югре по суточной заболеваемости ковидом 1047
  3. В ХМАО запустят реалити-шоу «Тайга» - «выживший» получит 100 тысяч рублей 911
  4. Дмитрий Медведев молча поздравил россиян с 1 мая 857
  5. ​В Нижневартовске определили подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог 847
  6. Почти 30 тысяч югорчан оказались невыездными из-за долгов 833
  7. Югорчан ждет насыщенная программа 1 мая 799
  8. Югорских пожарных направили в Курганскую область тушить горящий лес 791
  9. ​Россияне рассказали, куда поедут отдыхать на майские праздники 770
  10. Блеск и нищета югорских депутатов // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 708
  1. Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов 2781
  2. Как Югра поддерживает бизнес — заместитель губернатора Роман Генкель 2510
  3. Рынок вторичного жилья на пороге перемен: ждать ли снижения цен 2074
  4. ​В Югре назвали лучшие пять точек для туризма 2069
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 30 апреля - 3 мая? // АФИША 1911
  6. Проект «ДУМАть и решать». Эмилия Трапезникова 1800
  7. Не зарастет ли тропа… 1757
  8. ​Мифы, мифы и история 1699
  9. Рыбалка только на берегу с удочкой: на водоемах Югры начался весенний нерест 1620
  10. ​Хитрости перевода 1600
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 7098
  2. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 6524
  3. Дедушка Атанас 6353
  4. Затяните свои пояса 5403
  5. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 5173
  6. На ошибках не учимся 4679
  7. ​Отвалятся 4415
  8. ​Вечная пилюля 4036
  9. «Не напрасно в край сургутский геолог шагает…» 3599
  10. ​Сургутян ждет большой плюс 3592

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика