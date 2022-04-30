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Около 2000 молодых сургутян посетили мероприятия филармонии по «Пушкинской карте»

В филармонии Сургута рассказали, как много молодежи посещает их мероприятия по «Пушкинской карте»

Около 2000 молодых сургутян посетили мероприятия филармонии по «Пушкинской карте»
Фото: yamoscow.ru

Мероприятия Сургутской филармонии по «Пушкинской карте» с начала действия программы посетило 1817 человек. Информация об этом появилась на сайте культурного учреждения.

«По данным специальной программы, установленной в терминале кассы, из них с 1 сентября 2021 года по 26 апреля 2022 года 1077 билетов было куплено в прошлом году и уже 740 – в этом. Отметим, что более 170 старшеклассников 5 мая, согласно данным программы, посетят моноспектакль «Василий Теркин» ансамбля русских народных инструментов «Былина» и народного артиста России Сергея Белова (художественное слово)», – рассказали в пресс-службе филармонии.

Билеты на мероприятия, вошедшие в реестр программы «Пушкинская карта», можно купить «онлайн» на официальном сайте Сургутской филармонии и непосредственно в кассе учреждения.


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Сегодня в 18:43, просмотров: 80, комментариев: 0

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