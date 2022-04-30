В школах Сургута готовятся к проведению ОГЭ

Девятиклассники Сургута будут сдавать ОГЭ под видеонаблюдением второй год подряд. Запись транслируется в штаб наблюдателей. Следить за ходом экзамена будут еще и сторонние специалисты.

«В каждой из аудитории есть камера, «мертвых зон» нет. Если наблюдатели получают метку о нарушении, они должны отработать ее в течение 20 минут. В том случае, когда нарушение действительно выявлено, ребенка удаляют с экзамена», – подчеркнула заместитель директора департамента образования Лилия Соловей.

Запись с ходом ОГЭ хранится в течение когда, если было нарушение – срок увеличивается до трех лет. Если несоблюдение правил будет установлено после экзамена, школьнику необходимо прийти на пересдачу.