В Сургуте открылся офис местного отделения Всероссийского общества слепых

В Сургуте накануне открылось собственное здание местной организации Всероссийского общества слепых (МО ВОС). До этого им приходилось искать себе место для встреч – в этом им помогали филармония, галерея «Стерх», музеи, драмтеатр, библиотеки и другие культурные организации, которые также проводили мероприятия для слабовидящих горожан.

«Здесь люди будут собираться по интересам, общаться друг с другом. У нас уже открылся кружок шахмат и шашек. Планируем в мае запустить обучение компьютерной грамотности, связанной со смартфоном. В дальнейшем планируем развивать прикладное искусство – у нас девочки тотально слепые вяжут, они готовы поделиться своими знаниями. Будем проводить уроки ЛФК», – рассказала председатель сургутской МО ВОС Наталья Майборода.

Глава Ханты-Мансийской РО ВОС Петр Носов подчеркнул, что получить здание и привести его в порядок удалось общими усилиями. Администрация, депутаты, предприниматели и просто неравнодушные жители не остались в стороне. Вместо перерезания ленточки участникам открытия раздали желтые шарики, которые можно было лопнуть, чтобы креативно отметить первый день работы организации в новом месте.

«Это очередная победа, очередная отправная точка для жителей. Наш офис будет работать на благо не только взрослого населения, но и для детишек с инвалидностью по зрению», – резюмировал Носов.

Депутат Александр Олейников сообщил, получил от местной организации Всероссийского общества слепых сигнал о том, что они нуждаются в собственном помещении для осуществления деятельности. После этого народные избранники приняли единственное верное решение – помочь.

«Помещение достойное. Спасибо тем, кто оказал помощь для наших горожан. Надеюсь, что члены вашего общества смогут найти здесь новый дом. То, что они здесь будут общаться и развиваться, очень радует», – добавил Олейников.

Отмечается, что Сургутская МО ВОС создана с ноября 2019 года на территории Сургута и на данный момент на учете состоит 130 человека с инвалидностью по зрению, которые проживают и зарегистрированы в Сургуте и Сургутском районе, но карта предприятия закреплена за региональной организацией – Ханты-Мансийской РО ВОС.