Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Не забудьте взять с собой маску!

30 апреля

Концерт группы «Космопорт17»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

30 апреля в Невесомости состоится большой сольник музыкального коллектива КОСМОПОРТ17 - одной из самых топовых молодых сургутских рок-групп, участника Ural Music Night 2022, разбивателей сердечек (и не только). Четыре стильных парня и шикарная девушка заставят вас отжигать как в последний раз.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 300 рублей, на входе – 400 рублей. 18+

Мастер-класс «Малыши»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/14:00.

Сургутский художественный музей продолжает серию мастер-классов. В эту субботу горожане могут нарисовать милых утят пастелью.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 8+

1 мая

Пасхальный гала-концерт

Место проведения: Католический храм, проспект Набережный, 19/1. Время: 16:00 и 19:00.

Приглашаем Вас на Пасхальный гала-концерт в Католический храм! К королю инструментов -органу присоединятся струнные и духовые инструменты. Будут звучать только самые яркие и красивые сочинения старинных авторов, в том числе, знаменитые «Адажио» Альбинони, «Весна» Вивальди и «Токката и фуга ре минор» Баха.

Бронирование мест обязательно по телефону 8-905-826-85-21 (смс, вайбер, вацап, телеграм). Цена билета: 500 рублей. 0+

Бэби-спектакль «Путешествие на солнце»

Место проведения: зал ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 10:00, 12:00.

Добрая и понятная, даже самым маленьким зрителям, история, рассказанная легко, просто и очень музыкально тремя волшебниками про вечные истины: верность, дружбу и ценность каждого живущего на Земле. А вы знаете, что происходит на Солнце ночью? С помощью Чудо-зонтика можно оказаться где угодно, нужно только закрыть глаза и спеть волшебную песенку. Мы приглашаем самых маленьких в сказочное путешествие на Солнце. Вы увидите добрую историю о Солнечном Зайчике.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: 300-400 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 0+

Мистерия звука и слова «Зерна»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 18:00.

Разрешите себе снять оковы социального напряжения и побыть наедине со своими мыслями, чувствами, эмоциями…

Все мы как ЗЕРНА одного колоса, стремимся дарить жизнь всему сущему, сеем новые энергии, каждый день проклёвываясь ростками добра в сердцах окружающих.

Переживая состояние за состоянием, мы пройдем рука об руку инициации нашей души на пути к бесконечному источнику сияющей любви, бесстрашия и красоты в каждом из нас.

Вы услышите стихи наших современных писательниц и проникновеннейшие авторские композиции на основе творчества ВИА «Портреты Фа Диез» и других авторов.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 800 рублей. 16+

Музейное занятие «Военные профессии. Снайпер»

Место проведения: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: 12:00.

Семейный клуб «Музей и Ко» приглашает 1 мая на занятие, в ходе которого дети и родители познакомятся с военной профессией – снайпер. Мало кто знает, что у снайперов есть свой профессиональный праздник. День снайпера в России отмечают 26 апреля. Этому профессиональному празднику и посвящается наше занятие. Дело снайпера – это целое искусство. Каждый участник сможет проверить себя на меткость!

Телефон для справок и заявок: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей. 0+

2 мая

Спектакль «Малыш и Карлсон»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00, 14:00.

«Спокойствие, только спокойствие!» на сцену приземляется «лучшее в мире привидение с моторчиком, веселый и забавный «мужчина в полном расцвете сил» по имени Карлсон! Он весело объяснит серьезные правила жизни: как важно дружить, стойко переносить трудности, держать слово и воспринимать этот мир с добротой и радостью. Наверное, самыми лучшими друзьями могли бы стать мама и папа, но они всегда так заняты… В нашей истории Малыш «на ты» с чудесами и приключениями, да вы в этом сами убедитесь на спектакле!

Телефон для справок: +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: 300-400 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 4+

Спектакль «Однажды в Verone»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 18:00.

Один город. Один бар. Две семьи. Вековая вражда, из-за которой можно потерять все. Первая любовь запретная, но непреодолимая. Роковая связь, способная убить или спасти двух влюбленных. Они не должны быть вместе, ведь весь мир против, но они бросают вызов судьбе...Что окажется сильнее: ненависть и корысть или связь двух любящих душ? Времена меняются, люди меняются, жизнь меняется...Но истинная любовь-вечна! И она вновь случилась...Однажды в Verone.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 700 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 12+

3 мая

Спектакль «Царевна Лягушка»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 14:00.

В основе действия – любимая русская народная сказка. Но…немного измененная на современный лад.

Почему Горыныч дружит с Иваном-Царевичем? Зачем Иван-Царевич переодевается в Бабу-Ягу? Отчего царевны сбежали из царского дворца? Каким Кощей был в детстве и куда перепрятал яйцо со смертью?

Неожиданные грани в характере знакомых героев, непредсказуемые повороты сюжета увлекут и детей, и взрослых. Главное - в финале вы полюбите всех героев – ведь даже те, кто творил злодеяния, искренне раскаются в содеянном и пустятся в общий пляс. Как всегда, сказка в нашем театре – это яркие образы, стильные костюмы, впечатляющие декорации, космическая игра света, умопомрачительные танцы!

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 400 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 6+

Бэби-спектакль «Бука»

Место проведения: зал ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 10:00, 12:00.

Спектакль о том, почему нужны и важны друзья. Бука, которому всё не нравится и который ни с кем не дружит, попадает в беду. Когда на помощь ему приходят зрители, Бука понимает, что с друзьями можно одолеть любые трудности.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 300-400 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 0+