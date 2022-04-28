В Сургутском районе стартует большая ремонтная компания школ

С 1 мая 2022 года в Федоровском Сургутского района начнется большая ремонтная кампания образовательных учреждений. Первое капитальное обновление пройдет в школе №5. Ремонт организации обойдется районной казне в 10 млн рублей.

«К 1 сентябрю школа будет в хорошем состоянии, и дети смогут заниматься в комфортных условиях. Ремонтные работы начнутся уже с 1 мая. Они никак не будут мешать образовательному процессу», – подчеркнул глава Фёдоровского Николай Рудышин.

Школа №5 реализует основную адаптированную образовательную программу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в ней обучается 72 ребенка с ОВЗ. Ремонт учреждения предусматривает расширение доступности территории школы для маломобильных групп населения. Так, центральное крыльцо оборудуют специальным подъёмником, а во дворе проложат тротуарную плитку, где в дальнейшем установят эко-скамейки, урны и инклюзивную игровую площадку. С такой инициативой вышли сами школьники. В окружном конкурсе их проект «Школьный двор без барьеров» занял 12 место и получил финансовую поддержку в размере почти три млн рублей.

«У нас был интересный окружной проект инициативного бюджетирования, в рамках которого детвора из школы предложила поменять плитку во дворе. Молодцы, такое только приветствуется. Со своей стороны обещаю, что тоже обязательно помогу», – отметил глава района Андрей Трубецкой.

Напоминаем, что ремонт школы №5 начался еще в прошлом году, однако подрядчик свои обязательства выполнил не качественно. Теперь новая организация займется исправлением ошибок. В планах реконструкции – ремонт восьми крылец запасных выходов, восстановление внутренней отделки после затеканий с кровли, замена входной группы, обновление гардеробного помещения, спортивного и актового залов. А также в школе утеплят полы, заменят окна и обновят санузлы и двери.

Всего в 2022 году в Сургутском районе планируют отремонтировать 32 объекта на сумму 176 млн рублей.