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Ключевые улицы Сургута украсят к майским праздникам

К майским праздникам улицы Сургута украсят флагами и баннерами

Ключевые улицы Сургута украсят к майским праздникам
Фото: администрация Сургута

На майские праздники Сургут украсят флагами и баннерами. Ключевые точки оформления – площадь Советов, памятник основателям города, территория ТРЦ «Сити Центр» и Мемориал Славы.

«У нас разработана концепция праздничного оформления города. В основном задействованы рекламные конструкции и баннеры соответствующей направленности. Флажные конструкции на 1 мая будут олицетворят российский флаг. 9 мая придерживаемся общепринятой концепции по стране – языки пламени, которые тоже будут оформлены в флаги. Это уже традиционный элемент украшения», – рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Владимир Астраханцев. Кроме того, кронштейны освещения будут также украшены флажными конструкциями.

Власти муниципалитета дополнительно просят предпринимателей декорировать фасады своих зданий и близлежащую территорию в стилистике праздников.

Полностью украсить город планируют до 29 апреля. В промежутках между 1 и 9 мая будет происходить замена флажных элементов.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 335, комментариев: 0

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