Доктора Сургута вылечили пациентку с острым миокардитом

Врачи сургутского кардиодиспансера спасли многодетную мать с воспалительным заболеванием сердца («острый миокардит»), из-за которого женщина не могла дышать. Доктора боролись за жизнь пациентки несколько недель.

«Острый миокардит – это очень коварное заболевание, потому что, как правило, скрывается под маской вирусного заболевания. Очень важно вовремя выявить патологию и проводить интенсивную терапию в условиях стационара специализированного учреждения – как и было сделано в данном случае. Пациентка заболела внезапно: у нее поднялась температура и резко появилась слабость. Молодая женщина была госпитализирована в стационар Когалымской городской больницы, а затем оперативно переведена в отделение анестезиологии и реанимации №1 окружного кардиодиспансера. Большой опыт работы и диагностический поиск привели нас к истинным причинам ее состояния. По итогам консилиума пациентку экстренно подключили к аппарату ЭКМО - это система искусственного кровообращения вне операционной. Мы создали условия, при которых сердце разгружается», – поделилась главный врач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева.

Спустя неделю после подключения пациентки к аппарату ЭКМО ее состояние стало улучшаться. Еще через неделю женщину перевели в кардиологическое отделение, ее ждет реабилитация. Тем не менее, в канун Пасхи югорчанку отпустили домой, повидать семью.

«Я с самого начала находилась под пристальным вниманием большой команды врачей. Спасибо каждому специалисту кардиоцентра за помощь. Я чувствовала их переживания, их участие», – рассказала пациентка Анна Перевала.