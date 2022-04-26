Труп молодого мужчины, сбежавшего из машины скорой помощи, нашли на Югорском тракте

В ХМАО обнаружили труп 27-летнего Эдуарда Сватковского, пропавшего в Сургуте десять дней назад. Об этом сообщается в паблике «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдено тело сбежавшего из машины скорой помощи парня. Труп 27-летнего Эдуарда Сватковского был обнаружен сегодня днем на Югорском тракте», - говорится в сообщении.

Уточняется, что тело обнаружили за гаражами в районе Заячьего острова. Предположительно, мужчина умер несколько дней назад от переохлаждения. Его смерть подтвердили в СУ СКР по ХМАО. «Ведется проверка по обстоятельствам смерти, оснований для возбуждения уголовного дела нет», - заявили в пресс-службе ведомства журналистам.

Эдуарда Сватковского забрали на машине скорой помощи из дома утром 16 апреля. Предположительно, он находился под действием наркотических или иных препаратов. В ходе поездки мужчина выпрыгнул из автомобиля и побежал в направлении торгового центра «Купец». Домой он не вернулся.