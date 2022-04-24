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​Сургут наконец получил плюс

С сегодняшнего дня в Сургут пришло потепление

​Сургут наконец получил плюс
Фото: siapress.ru

Весна наступила: с сегодняшнего дня столбики сургутских термометров не собираются опускаться ниже нуля, свидетельствуют синоптики.

По данным информера «Яндекс.Погода», всю следующую неделю в городе будет активно таять снег — помогать будут дожди и температура воздуха, который в начале недели будет прогреваться до +9.

К концу недели планируется небольшое похолодание до +1. Впрочем, прогнозы еще будут корректироваться, однако очевидно, что уходящий апрель окончательно забирает с собой зиму.


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Сегодня в 17:09, просмотров: 23, комментариев: 0

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