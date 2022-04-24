Сегодня отмечается важнейший православный праздник — Пасха

Сургутяне потянулись в храмы со словами «Христос воскресе — Воистину воскресе»: сегодня отмечается Светлая Пасха, праздник воскресения Иисуса Христа после казни на кресте.

Как с погодой на Пасху?

Важнейший православный праздник принес в Сургут тепло: сегодня термометры наконец показали плюсовую температуру (кстати, на неделе ожидается дальнейшее интенсивное потепление), и православные отправились в храмы.

Где отпраздновать?

Самые стойкие встретили день с пасхальными богослужениями — они начались в Преображенском кафедральном соборе и храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца в полночь. С девяти утра в храмах началось освящение куличей и пасхальной снеди, в 16 часов начнется вечернее богослужение.

Пасху отмечают не только в храмах: в десять утра праздничная программа началась в историко-культурном центре «Старый Сургут» — здесь также можно освятить снедь, заодно посетив выставку-ярмарку пасхальной продукции и сувениров от лучших мастеров декоративно-прикладного искусства и поучаствовав в развлекательной программе «Пасхальные программы», где на мастер-классе «Светлая Пасха» можно попробовать изготовить панно из глины. Празднование здесь продлится до восьми вечера.

Также посетителей ждут в купеческой усадьбе «Дом-музей купца Клепикова»: занятие «Пасха наступила — радость охватила!» знакомит участников с традициями празднования одного из главных событий православного мира. Здесь также можно проявить творческие способности, изготовив оберег — «Пасхальную голубку».

Почему Пасха именно сегодня и что будет дальше?

Напомним, праздник Светлого Христова Воскресения приходится традиционно на весеннее время: он не привязан к конкретной дате, потому что вычисляется с момента весеннего полнолуния. Ей предшествует Страстная неделя, после нее празднуется день Вознесения Господня — он приходится на сороковой день после Пасхи: в этом году это 2 июня.