Предприятие в Сургуте спасает скважины от частых ремонтов инновационным покрытием труб

В Сургуте филиал компании «Мейджерпак Рус» обрабатывает трубы уникальным составом, который позволяет использовать их дольше. Эта разработка – инновационный метод защиты от коррозии погружного оборудования нефтегазовых предприятий.

За год фирма выпускает семь тысяч километров стальных конструкций, обработанных уникальным составом на отечественном оборудовании. Технология нанесения не разглашается, так как конкурентов в данной сфере много.

«В среднем заданная толщина – 180 микрон. Параметры анализируются технологами на основании статистических данных, вносятся необходимые корректировки. Наши эксперименты показали, что данная толщина достаточная. Иногда заказчики просят больше – мы наносим больше», – рассказал главный технолог предприятия Валентин Русинов.

Инновационное покрытие позволяет трубам выдерживать высокие температуры, срок эксплуатации увеличивается в 10 раз. Это поможет избежать частых ремонтов скважин. К слову, разработкой фирмы пользуются такие гиганты добычи сырья, как «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «Славнефть», «Томскнефть», «Сургутнефтегаз».

Кроме того, готовая продукция проходит многоступенчатый контроль качества – это помогает обгонять конкурентов по уровню производства.

«Это позволяет получить не только экономический эффект при эксплуатации труб, но и значительно снизить углеродный след. Мы провели исследования и выявили, что трубы с покрытием в сравнении с обычной чёрной трубой при эксплуатации показали эффективность порядка пять килограммов выбросов углекислого газа на один баррель добытой нефти», – заявил директор по качеству московского предприятия по производству покрытия для насосно-компрессорных труб Дмитрий Сорокин.

Завод в Сургуте открылся в 2017 году, его штат насчитывает порядка 300 человек. Ежедневно выпускается по 240 тонн готовой продукции, при этом для обработки одной трубы требуется всего 30 секунд. Кроме того, компания сама создает для себя специальное оборудование, чтобы не зависеть от иностранных компаний.

«Технология наша, всё оборудование отечественное. Во взаимодействии с поставщиками и потребителями мы уже на протяжении нескольких лет, с 2019 года, проводим импортозамещение иностранных аналогов», – прокомментировал руководитель производства сургутского завода Антон Жуковский.

Отмечается, что за прошедшие два месяца завод мобилизовал свои ресурсы по обеспечению стабильного производственного и логистического циклов, а также осуществил перестройку цепочек снабжения сырьем и комплектующими, что позволяет обеспечить непрерывность работы и сохранение мест. При этом фирма расширяет штат и осуществляет набор на новые места и готова пользоваться в программах поддержки, предлагаемых федеральной и югорской властями:

«Безусловно, последние месяцы мы столкнулись с достаточно непростыми вызовами, но наши потребители и поставщики сравнительно быстро смогли обеспечить стабильное продолжение сотрудничества. В ситуации, когда зарубежные рынки оказались во многом закрыты, то, что мы производим импортозамещающую продукцию по собственным технологиям и слабо зависим от импортного сырья, позволяет нам и нашему коллективу с уверенностью смотреть в будущее», – подчеркнул Жуковский.