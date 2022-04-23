Администрация Сургута продолжает работу по демонтажу незаконных ларьков

В Сургуте демонтировали очередной ларек – владелец объекта самовольно «захватил» территорию в одном из дворов по улице Бажова. При этом предприниматель делал все возможное, чтобы продолжать свою деятельность на данном участке, хотя особых документов у него на это не было.

«14 апреля объект демонтирован собственником самостоятельно. Завершению демонтажных работ предшествовала длительная претензионная работа, осуществляемая специалистам Администрации Сургута в рамках действующего законодательства», – прокомментировали в пресс-службе мэрии муниципалитета.