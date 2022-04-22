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В ЦУР «Инцидент мененджмент» поступило около трех тысяч жалоб сургутян за первый квартал 2022 года

Сургутяне активно присылают обращения в систему «Инцидент менеджмент»

В ЦУР «Инцидент мененджмент» поступило около трех тысяч жалоб сургутян за первый квартал 2022 года
Фото: pixabay.com

За первый квартал 2022 года в ЦУР «Инцидент менеджмент» поступило около трех тысяч обращений от сургутян. При этом чаще всего жители города жалуются на те ситуации, которые касаются их повседневной жизни.

«Инцидент менеджмент» собирает комментарии и сообщения жителей из социальных сетей – «ВКонтакте» и «Одноклассники». После того, как они поступает в систему, их рассматривают окружные модераторы. Они определяют, какая структура будет заниматься этим вопросом. После сообщение попадает к нам, это происходит довольно быстро. Мы также стараемся работать всегда оперативно», – поделилась начальник отдела службы оценки рисков и обратной связи департамента массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута Анна Дерябина. Так, служба дает первичный ответ в течение суток. Даже если проблема потребует больше времени, например, для расследования обстоятельств, то горожанина об этом оповестят.

Система «Инцидент менеджмент» работает уже несколько лет и активно используется. На конец года только в Сургут поступило более 200 тысяч сообщений.


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22 апреля в 19:43, просмотров: 260, комментариев: 0

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