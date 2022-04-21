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Владелец фирмы из Сургутского района стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты зарплаты

В Сургутском районе фирма задолжала работникам больше двух миллионов по зарплате

Владелец фирмы из Сургутского района стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты зарплаты
Фото: pexels.com

Прокуратура Сургутского района восстановит права десяти работников ООО «Нефтесервис-НОРД» – компания задолжала зарплату на сумму более двух миллионов рублей. В отношении юридического лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (полная либо частичная невыплата заработной платы в установленный срок). Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

«По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Результат расследования уголовного дела и погашение задолженности по заработной плате находятся на контроле прокуратуры», – прокомментировали в ведомстве.


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Сегодня в 10:01, просмотров: 351, комментариев: 0

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