Житель Сургута отстоял в суде право на указание своей необычной фамилии в свидетельстве о рождении ребенка

В Сургуте мужчине отказали записать его фамилию в свидетельство о рождении ребенка, так как фамилия состоит из трех букв. Горожанин был уроженцем Азербайджана, однако из компетентных органов республики не поступили документы, которые могли бы подтвердить правильное написание. Местный житель обратился в суд.

«Решением Сургутского городского суда ХМАО – Югры от 13.04.2022 заявление жителя города Сургута с фамилией на «три буквы» удовлетворено. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу», – прокомментировали в ведомстве.